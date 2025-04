AFP via Getty Images

Juventus-Lecce, TOP e FLOP al 45': segna addirittura Koopmeiners, gli assist di Vlahovic. E' la cura Tudor?

Cristiano Corbo, inviato a Torino

55 minuti fa

E adesso, sì, ci divertiamo. Juventus-Lecce è 2-0 a fine primo tempo e c'è un'aria completamente diversa, che se fosse stato a inizio campionato, probabilmente si sognerebbe fortissimo. Certo, i bianconeri a tratti rischiano, non sono pulitissimi dietro - Krstovic è un gran bel giocatore -, però davanti sono frecce scagliate con dovizia di particolari. Riescono a garantire una solidità unica, oltre a un modo di sciogliersi che prima semplicemente non esisteva.



E' il contesto, bellezza. Ed è pure una partita messa subito nei binari giusti. Qui la Juve è chiamata adesso alla prova più complicata: quella della gestione.



