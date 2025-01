La Lazio irrompe su Renato Veiga: offerta per il difensore del Chelsea, la posizione della Juventus

BELGA MAG/AFP via Getty Images

La richiesta del Chelsea

Non c'è solo ila ricoprire il ruolo di potenziale concorrente dellaper arrivare a. Sul difensore portoghese, di proprietà del Chelsea, si segnala infatti il blitz della Lazio che con i Blues sta trattando anche Cesare Casadei.In altre parole, strada tutt'altro che spianata per il club bianconero, chiamato a battagliare in sede di mercato anche contro un'avversaria nostrana che, attualmente, precede proprio la Juve in classifica.I Blues hanno aperto alla cessione di Renato Veiga, preso in estate dal Basilea, ma solo a fronte di un trasferimento a titolo definitivo. I londinesi vorrebbero incassare una somma pari a 25 milioni di euro.

L'offerta della Lazio

La posizione della Juventus

I biancocelesti, dal canto loro, avrebbero messo sul piatto una proposta differente: 14 milioni cash più una percentuale di rivendita pari al 50%.La Juve, nel frattempo, monitora la situazione e tiene viva anche la pista che porta a Kelly del Newcastle. Renato Veiga è un profilo che piace per qualità, duttilità e prospettive, ma la concorrenza sul classe 2003 inizia a farsi davvero molto folta e agguerrita.