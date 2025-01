Kolo Muani-Juventus, si sblocca tutto. Il PSG risolve un contratto, le ultime

PSG e Juan Bernat: La fine di un’era

Il Paris Saint-Germain ha annunciato la risoluzione immediata del contratto di Juan Bernat, mentre, contemporaneamente, sta per essere ufficializzato il trasferimento di Randal Kolo Muani alla Juventus, che lo ha preso in prestito senza alcuna opzione di acquisto. Ecco i dettagli delle due operazioni.Il Paris Saint-Germain ha deciso di interrompere il rapporto con Juan Bernat, difensore spagnolo che ha vissuto al Parc des Princes un’avventura ricca di alti e bassi. Il club parigino ha annunciato che il contratto del laterale sinistro è stato rescisso con effetto immediato.



Cosa significa per la Juventus?

La decisione di interrompere il legame con Bernat arriva dopo un periodo in cui il giocatore non è riuscito a imporsi come titolare, complice anche la concorrenza interna e alcuni infortuni che hanno limitato la sua continuità.Liberato lo slot dei prestiti, il trasferimento di Kolo Muani alla Juventus diventa finalmente realtà, con Giuntoli che finalmente potrà mettere a disposizione di Thiago Motta il rinforzo per il proprio attacco.L’arrivo del francese aggiunge una nuova dimensione al gioco bianconero. Le sue capacità nel dribbling, il senso della posizione e la velocità potrebbero rivelarsi decisivi in molte partite, specialmente nelle sfide più impegnative della seconda parte della stagione.