L'Atalanta batte il Bologna e supera la Juventus: bianconeri quarti, come cambia la classifica

Atalanta-Bologna 2-0: come cambia la classifica

Si sapeva che sarebbe potuto essere un turno di campionato positivo per lae così già è. Lo sarebbe stato sicuramente se i bianconeri avessero fatto il loro lavoro in casa contro il Lecce. Anche per questo era fondamentale non sbagliare. Dopo la vittoria per 2-1 all'Allianz Stadium , in questa domenica di calcio Igor Tudor può stare sul divano per scoprire a chi e quanti punti guadagna sulle rivali in corsa per la qualificazione in Champions League.La prima delle due partite che interessavano direttamente la Juventus si è giocata a mezzogiorno e mezzo traentrambe sopra i bianconeri prima di questa giornata. I nerazzurri sono tornati alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive superando la squadra di Italiano per 2-0 grazie ai goal di Retegui e Pasalic nel primo tempo.

3° Atalanta - 61 punti

4° Juventus - 59 punti

5° Bologna - 57 punti

6° Lazio - 55 punti (una partita in meno)

7° Roma - 53 punti (una partita in meno)

8° Fiorentina - 52 punti (una partita in meno)

Un successo fondamentale per gli uomini diche rischiavano dal terzo posto di uscire dalla zona Champions. L'Atalanta invece così supera di nuovo la Juventus e allontana un po' di paura. Dopo aver passato una notte da terzi, la Juve si ritrova quarta, sopra il Bologna e sicura quindi di rimanerci fino al prossimo week end.Adesso resta da capire su chi la Juve guadagnerà punti tra, che si affrontano questa sera. Nel pomeriggio invece in campo la Fiorentina in casa con il Parma. La classifica sorride ai bianconeri, che da qui in avanti avranno davvero la qualificazione in Champions nelle proprie mani. Di seguito la classifica aggiornata con il focus sulla lotta Champions.