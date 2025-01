Nonge, fissate le visite mediche con il nuovo club: il belga giocherà in Svizzera

I numeri di Nonge alla Juventus

La conferma arriva da Fabrizio Romano, che aveva già anticipato la notizia nei giorni scorsi , giovane e talentuoso centrocampista belga di proprietà della, è pronto a lasciare il Troyes (seconda divisione francese) per trasferirsi al, in Svizzera, sempre in prestito. La trattativa è già conclusa, con le visite mediche fissate per la giornata di domani, giovedì.Approdato in Italia dalle giovanili dell'Anderlecht nell'estate del 2021, lo scorso giugno Nonge ha rinnovato il suo contratto con la Juventus fino al 2026. 21 le presenze collezionate con la Next Gen, con due reti messe a segno rispettivamente in Coppa Italia Serie C contro la Pro Vercelli e in campionato contro la Fermana. Il classe 2005, durante il suo percorso nel club bianconero, ha avuto anche l'opportunità di giocare quattro partite in Prima Squadra. L'esordio è arrivato il 4 gennaio 2024 in occasione del match di Coppa Italia contro la Salernitana quando al 76' ha preso il posto di Fabio Miretti. Ora lo attende una nuova avventura, a poca distanza dall'Italia.