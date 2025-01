Araujo, niente Juventus: tutto fatto per il rinnovo con il Barcellona

I nomi per la difesa della Juventus

La pistapuò dirsi definitivamente tramontata per la. Come previsto ormai da qualche giorno e confermato poco fa da Fabrizio Romano, il difensore uruguaiano di passaporto spagnolo è pronto a firmare il rinnovo di contratto con il, con cui ha trovato l'accordo la scorsa settimana riducendo sostanzialmente a zero le possibilità di un suo trasferimento in bianconero (ipotesi che, in realtà, avrebbe pure gradito).I nomi rimasti di attualità per la difesa della Juventus, ora, sono quelli di- sul quale però è piombata anche la Lazio - e, profilo che Cristiano Giuntoli segue fin dai tempi del Napoli. Niente da fare, salvo colpi di scena, nemmeno per Fikayo Tomori, destinato a rimanere al Milan.