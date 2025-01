Renato Veiga e Kelly: la Juventus lavora al doppio obiettivo per la difesa

Getty Images

, intervistato da Sky nel prepartita di, ha confermato come il club bianconero stia lavorando per rinforzare il pacchetto difensivo a disposizione di Thiago Motta in vista di una seconda parte di stagione che si preannuncia decisamente intensa.Tra i profili monitorati dagli uomini di mercato bianconeri,sono quelli che in questo momento occupano una posizione prioritaria sulla lista del Football Director bianconero e, di conseguenza, anche di Thiago Motta.La Juve, dal canto suo, ha già avviato i contatti con Chelsea e Newcastle - rispettive proprietarie dei cartellini dei giocatori - con la chiara intenzione di finalizzare un doppio colpo in questa finestra di gennaio che possa tamponare, quantomeno dal punto di vista numerico, la prolungata assenza di Gleison Bremer e Juan Cabal.

Passi avanti per Veiga

Kelly, si lavora al prestito

Le parole di Giuntoli prima di Bruges-Juventus

Renato Veiga del Chelsea è un profilo che rispecchia i parametri tracciati dal nuovo corso juventino: profilo giovane, duttile, di qualità ed economicamente sostenibile. In tal senso, come riferisce la Gazzetta dello Sport, i bianconeri hanno fatto passi avanti con i Blues ma manca ancora un'intesa totale a proposito della cifra da versare nelle casse londinesi.Anche Kelly è un giocatore che piace proprio per la sua versatilità sul rettangolo verde. I Magpies, dal canto loro avrebbero aperto al prestito del giocatore con opzione di riscatto ma la Juve non vorrebbe spingersi oltre una certa cifra. Qualora lo stato maggiore zebrato riuscisse a perfezionare l'affare in prestito, rimarrebbe a disposizione la liquidità necessaria da investire su un altro calciatore - in questo caso Veiga - per regalare a Motta non uno, bensì due difensori."In difesa prenderemo dei ragazzi interessanti che potranno darci una mano e le qualità le mostreranno strada facendo", ha dichiarato il Football Director bianconero a Sky.