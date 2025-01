Gazzetta - Il Chelsea irrompe su Douglas Luiz: il piano dei Blues per arrivare al brasiliano

Simone Arveda

ha giocato titolare, ieri sera, nel match diche laha pareggiato 0-0 sul campo del. Una prova senza eccessivi picchi da parte del centrocampista brasiliano, elogiato da Thiago Motta a fine partita, ma a conti fatti non pienamente convincente nella sfida disputata in terra fiamminga.Attenzione, però, perché i riflettori del mercato rimangono ben puntati sulla figura del classe 1998, ex Aston Villa. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, infatti, il Chelsea - con cui la Juve sta già trattando Renato Veiga - avrebbe manifestato il suo interesse per il numero 26 bianconero.

Il piano del Chelsea

I londinesi vorrebbero riportare Douglas Luiz in Premier League prelevandolo in prestito dalla Juve. Madama, dal canto suo, sarebbe disposta a far partire il calciatore solo di fronte ad una cessione a titolo definitivo che consentirebbe a Giuntoli di monetizzare dall'eventuale cessione dell'ex City.