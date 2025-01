L'attacco della Juventus delude nella notte di Champions: Kolo Muani ora diventa una necessità

Getty Images

La deludente notte di Bruges può e deve imporre profonde riflessioni in casa Juventus. Contro un avversario decisamente alla portata, i bianconeri hanno chiuso il match con soltanto un tiro in porta - ad opera di Locatelli - maturato nel corso dei novanta minuti in terra fiamminga.Troppo poco. Troppo poco specialmente se sul rettangolo verde - tra titolari e subentrati - si sono avvicendati i vari Nico Gonzalez, Teun Koopmeiners, Timothy Weah, Samuel Mbangula, Kenan Yildiz, Francisco Conceicao e Dusan Vlahovic. Nonostante la tanto attesa abbondanza in termini di opzioni offensive sia ormai realtà, la Juve non ha mai dato la sensazione di poter battere il Bruges, alla luce di una prestazione davvero deludente, sotto ritmo e priva di intensità.

Kolo Muani diventa una necessità

Le parole di Thiago Motta dopo Bruges-Juventus

Nel post partita Thiago Motta ha tenuto ad evidenziare questa situazione che, riassunta in pochi e semplici concetti, mette il comparto offensivo zebrato sul banco degli imputati. Perché è sempre più lampante come la produzione offensiva bianconera si sia confermata, ancora una volta, estremamente sterile.Una situazione alla quale Thiago Motta sembra non riuscire a porre rimedio ed è proprio per questo motivo che in soccorso del tecnico bianconero potrebbe arrivare il mercato. O meglio, ciò che il mercato ha in realtà già portato, ma che alcuni intoppi burocratici non consento a Motta di poterne usufruire.Ogni riferimento a Randal Kolo Muani è ovviamente voluto. L'attaccante arrivato in prestito del PSG attende il via libera, ovvero che il PSG liberi uno slot per i prestiti, per essere ufficializzato da Madama. La sensazione forte è che Thiago Motta lo lancerà nella mischia sin da subito. Il classe 1998 può rappresentare quella proverbiale 'scossa' che potrebbe rianimare la fase offensiva bianconera, da troppo tempo diventata fin troppo scontata e prevedibile. Da novità a necessità, dunque, il passo è breve. Questa Juve ha bisogno di Kolo Muani e, possibilmente, il più presto possibile."Oggi abbiamo tanti giocatori a disposizione, soprattutto in attacco. Abbiamo iniziato con Samu e Nico, poi sono entrati Kenan, Dusan e Chico, giocatori a cui aggiungo Randal, che vorrei vedere di più: devono contribuire di più a questa squadra. Samu per me ha trovato qualcosa in più, è stato vicino all'area provando il dribbling, gli altri vorrei vederli di più".