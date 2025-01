Romano - Veiga-Juventus, c'è l'offerta ufficiale al Chelsea

Juventus, le ultime su Veiga

Laha recentemente presentato un’offerta ufficiale per, giovane talento portoghese del Chelsea. La proposta bianconera prevede un prestito oneroso fino al mese di giugno, con l’intenzione di monitorare il suo adattamento e le sue prestazioni.La trattativa con i londinesi sta entrando in una fase cruciale, con nuovi contatti previsti a breve. La Juventus, al momento, sembra essere leggermente avanti rispetto alla concorrenza, che include altri club interessati al giocatore.Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Veiga, difensore di grande prospettiva, ha attirato l’attenzione delle principali squadre europee per le sue qualità tecniche e la sua visione di gioco. Se l’accordo dovesse andare in porto, rappresenterebbe un rinforzo di qualità per il centrocampo bianconero, con il club che si prepara a fare un investimento mirato per il futuro.

Restano comunque da definire alcuni dettagli, ma la Juve sembra intenzionata a dare un'accelerata importane. Nonostante le voci di oggi sulla Lazio...