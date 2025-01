Kolo Muani-Juventus, la mossa della Fiorentina non basta: c'entra Skriniar

Perché Skriniar può (di nuovo) bloccare l'ufficialità di Kolo Muani alla Juventus

La mossa della Fiorentina perpotrebbe non bastare per consentire alladi rendere ufficiale l'ingaggio didal. Come ricorda Calciomercato.com, in queste ore il club francese ha infatti impostato una trattativa parallela, ovvero quella per il trasferimento al Fenerbahce di, anche in questo caso a titolo temporaneo con lo stipendio condiviso fino al termine della stagione dalle due società.Il PSG, dunque, per uscire dall'impasse degli slot per i prestiti, si troverà costretto a richiamare a Parigi e vendere un altro giocatore dopo Ndour, destinato appunto alla Serie A, per poter finalizzare anche questa trattativa, conindiziato numero uno. Scelte da prendere a stretto giro di posta, con i bianconeri che intanto contano di poter avere a disposizione Kolo Muani per il big match di sabato contro il Napoli.