Mercato Juventus LIVE: 23 giugno

Il primo luglio segna ufficialmente l'apertura della finestra estiva di calciomercato.vi terrà aggiornati quotidianamente, con un LIVE ad hoc sulle situazioni bianconere, sulle notizie più importanti della giornata.Troverete indiscrezioni, retroscena, trattative e affari ufficiali, tutto per non perdere neanche un dettaglio del mercato estivo.Di Lorenzo-Napoli, braccio di ferro: 'Resta oppure estero, niente Juventus'. Ile Giovannicontinuano la loro battaglia di nervi a distanza, con due importanti sviluppi.Che Cristiano Giuntoli abbia in mente di tentare un clamoroso sgarbo? L'indiscrezione è stata lanciata ieri da SportMediaset: secondo l'emittente la Juventus è tornata a pensare a Davide Frattesi, già nel mirino la scorsa estate prima che si trasferisse all'Inter.- Questo weekend rischia di essere seriamente l'ultimo senza colpi in entrata per la Juventus: ci sono 3 trattative pronte a essere sbloccate. Puoi leggerle qui. La pazienza con Adrien Rabiot, che continua a prendersi tempo per comunicare la sua decisione sul futuro, sta per finire. Ecco perché la Juventus ha iniziato ad accelerare sul fronte Khephren Thuram, un vecchio "pallino" dei bianconeri che ora, a un anno dalla scadenza di contratto, rappresenta una vera occasione di mercato. Per sbloccare l'operazione con il Nizza, che lo valuta tra i 15 e i 20 milioni di euro, potrebbe inoltre essere d'aiuto…​Il cambio di strategia si è visto chiaramente nei giorni scorsi, quando il muro eretto da Weston McKennie ha costretto Cristiano Giuntoli a trovare un piano B: a costo di dover pagare un conguaglio più alto, nell'affare con l'Aston Villa per portare Douglas Luiz alla Juventus è finito Enzo Barrenechea, non quel Matias Soulé che il club di Birmingham avrebbe gradito di più. E se fosse cambiata la strategia? Blindati Douglas Luiz e Michele Di Gregorio, alla Juventus resterebbero almeno altri tre colpi da mettere a segno: un difensore, un centrocampista e un'ala. Gli occhi sono finiti anche su Wendell: ecco l'idea di Giuntoli. Secondo quanto riportato da Tuttosport, per Douglas Luiz, con il Brasile, è già Juventus: il retroscena su Danilo e Bremer





