Juventus, Milik per arrivare a Thuram?

La pazienza con Adrien Rabiot, che continua a prendersi tempo per comunicare la sua decisione sul futuro, sta per finire . Ecco perché laha iniziato ad accelerare sul fronte Khephren, un vecchio "pallino" dei bianconeri che ora, a un anno dalla scadenza di contratto, rappresenta una vera occasione di mercato. Per sbloccare l'operazione con il, che lo valuta tra i 15 e i 20 milioni di euro, potrebbe inoltre essere d'aiuto… ArekAttualmente ai box per l'infortunio al menisco che lo ha costretto a saltare l'Europeo, l'attaccante polacco non è incedibile per la Juve, che anzi potrebbe sfruttarlo per abbassare in maniera sensibile l'investimento per il francese figlio d'arte, classe 2001. Milik può valere sugli 8 milioni, quanto basta rendere la spesa più sostenibile. Qualora dovesse partire, poi, Cristianodovrebbe necessariamente andare a caccia di un altro centravanti da affiancare a Dusan Vlahovic, considerando che anche Moise Kean è ai saluti. Da qui il nuovo ritorno di fiamma con Alvaro Morata.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui