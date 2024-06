Situazione Rabiot



Khephren Thuram monitorato

La Juventus sta iniziando a perdere la pazienza riguardo alla situazione di Adrien. Non è un caso che nelle ultime ore sia emerso con forza il nome dicome possibile rinforzo per il centrocampo bianconero.Adrien, il centrocampista francese che ha avuto una stagione altalenante, è ancora al centro delle attenzioni di mercato. Le trattative per il suo rinnovo contrattuale sembrano essere in una fase di stallo, con il giocatore che esita a prendere una decisione definitiva sul suo futuro. Questo atteggiamento incerto sta iniziando a spazientire la dirigenza della Juventus, che necessita di chiarezza per poter pianificare al meglio la prossima stagione.In risposta a questa situazione, laha cominciato a sondare altre opzioni. Nelle ultime ore, il nome diè emerso come una seria alternativa. Il giovane centrocampista del Nizza, figlio dell'ex leggenda bianconera Lilian Thuram, ha attirato l'attenzione dei dirigenti juventini grazie alle sue prestazioni solide e al suo potenziale di crescita.Khephren Thuram è un centrocampista versatile e dinamico, capace di giocare in diverse posizioni del centrocampo. Le sue caratteristiche tecniche e fisiche lo rendono un candidato ideale per rinforzare il reparto centrale della Juventus. Inoltre, il fatto che Thuram abbia ancora margini di miglioramento rappresenta un investimento promettente per il futuro.





