Juventus, occhi su Tonali. E il Newcastle segue 3 giocatori bianconeri

C'è anche Douglas Luiz

Il Newcastle guarda alla Serie A per rafforzare il suo reparto difensivo, e uno dei nomi più caldi è quello di. Il centrale della Juventus ha saputo conquistare la scena grazie alla sua solidità e alla sua attitudine in campo. Forte fisicamente, capace di leggere il gioco, Gatti è un difensore che potrebbe adattarsi perfettamente alla Premier League.Se il Newcastle decidesse di puntare su di lui, potrebbe rappresentare una delle alternative per il trasferimento di, in una trattativa che includerebbe, oltre a un conguaglio economico, anche il trasferimento di un elemento di valore per la Juventus. Il giovane difensore bianconero, con il suo potenziale, potrebbe rivelarsi una mossa strategica per entrambe le parti. Al momento, però, è un ragionamento a voce alta. Situazioni da fantamercato.Il Newcastle ha da sempre dimostrato interesse per giocatori che possano elevare la qualità della sua mediana, e in questo senso,rappresenta un'altra opportunità da non sottovalutare. Il centrocampista brasiliano, attualmente alla Aston Villa, è un giocatore versatile, capace di imporsi sia in fase di recupero che in quella di costruzione del gioco. Con la sua esperienza in Premier League e la sua qualità, Luiz potrebbe essere un'alternativa valida per il, che potrebbe fare di lui una pedina chiave in un'eventuale trattativa per. La Juventus, alla ricerca di un centrocampista completo e di qualità, potrebbe considerarlo come un possibile rinforzo, con il Newcastle che avrebbe la possibilità di inserire il brasiliano come contropartita.Nel gioco delle grandi trattative, tutto può accadere, e anche Dusanpotrebbe essere inserito come una delle possibili carte per arrivare a Tonali. L'attaccante serbo, dopo alti e bassi con la Juventus, potrebbe essere uno degli elementi sacrificabili in una trattativa per rinforzare il centrocampo bianconero. A patto che le Magpies decidano di sostituire l'eventuale partenza di Isak con DV9.