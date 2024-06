Douglas Luiz, fissate le visite mediche

Il conto alla rovescia per Douglas Luiz sta davvero per finire. La maxi operazione tra Juventus ed Aston Villa che coinvolge anche Iling Junior e Barrenechea è stata definita nella giornata di ieri su ogni aspetto. I prossimi passi? Prima di tutto le visite mediche del centrocampista brasiliano, poi la firma sul contratto e l'annuncio.Tutto come nei programmi; l'operazione per portare Douglas Luiz a Torino si sarebbe dovuta concludere entro il 30 giugno e così è stato. Confermate anche le tempistiche riguardanti le visite mediche del giocatore, che effettuerà direttamente dal ritiro del Brasile negli Stati Uniti. Douglas Luiz sarà raggiunto da un medico della Juventus per svolgere le visite mediche. Dopo la prima partita di Copa America del Brasile (martedì ore 03:00), il nuovo acquisto della Juve si sottoporrà alle visite mediche.Douglas Luiz alla Juventus, Iling Junior e Barrenechea all'Aston Villa. I bianconeri verseranno nelle casse del club inglese un conguaglio di circa 25 milioni di euro. Per quanto riguarda il contratto, il brasiliano firmerà fino al 2029 con un ingaggio da circa 4 milioni netti più bonus. Quella che inizia domani sarà la settimana di Douglas Luiz.