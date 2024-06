Juventus su Frattesi? La verità

Che Cristiano Giuntoli abbia in mente di tentare un clamoroso sgarbo? L'indiscrezione è stata lanciata ieri da SportMediaset: secondo l'emittente laè tornata a pensare a Davide, già nel mirino la scorsa estate prima che si trasferisse all'. Sembra infatti che il centrocampista stia un po' alzando la voce con i nerazzurri per incrementare il proprio minutaggio dalla prossima stagione, senza nascondere una certa insoddisfazione per quella appena passata: un "mal di pancia" all'interno del quale si sarebbero inseriti i bianconeri, per provare il colpaccio.L'idea, in realtà, non sembra realizzabile. L'Inter, infatti, non ha nessuna intenzione di rinforzare un'avversaria come la Juve, con cui non ha avuto contatti, inoltre non ritiene Frattesi un uomo-mercato, per quanto ci sia effettivamente il rischio che il suo minutaggio resti limitato anche nella prossima annata, con l'approdo a Milano di Piotr Zielinski. Al momento, comunque, il classe 1999 non può essere considerato un obiettivo della Juventus. Eventualmente, se ne riparlerà.





