Roma e Juventus su Thuram: la situazione

Dopo il colpo Douglas Luiz, chee firmerà con la Juventus, Giuntoli continua a lavorare sul mercato per rinforzare il centrocampo. Nelle ultime ore si è accesa la pista che porta afiglio dell'ex difensore bianconero, Lilian.. Non c'è però solo la Juve sul giocatore.In passato si è parlato del Milan, o, scrive calciomercato.com. Il nuovo direttore sportivo giallorosso, Florent Ghisolfi, viene proprio dal Nizza e conosce benissimo il dossier: potrebbe cogliere la palla al balzo e fare a De Rossi un regalo per il centrocampo della prossima stagione, quella dell'assalto alla Champions League sfumata nel finale del 2023/24. A proposito di Roma, ci sono anche le parole dell'ex giallorosso, Vincent Candela, che ha confermato l'interesse del club: "Anche la Roma è molto interessata al piccolo Thuram, sono contento per il mio amico Lilian. Lui ha giocato anche con la Juventus, quindi i bianconeri sono avvantaggiati."Sia per la Juve che per la Roma, Thuram può essere un'opportunità a costi non elevati.. Questo costringe il club francese a lasciarlo partire in estate per evitare di perderlo a zero tra un anno. E in più, proprio questo scenario ha inevitabilmente abbassato il prezzo del cartellino di Khephren rispetto al passato. La Juventus ha in mente un investimento intorno ai 18/20 milioni di euro. La Roma però lancia la sfida ai bianconeri.