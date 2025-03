Juventus, Gatti c'è e giocherà. La scelta di Thiago Motta per l'Atalanta

AFP or licensors



Gatti-Kelly dal primo minuto, Kalulu pronto a subentrare

Federico Gatti è ufficialmente recuperato dall'affaticamento muscolare che lo aveva messo in dubbio per la delicata sfida tra Atalanta e Juventus. Il difensore bianconero, dopo giorni di monitoraggio e lavoro differenziato, ha ricevuto il via libera dallo staff medico e sarà regolarmente in campo dal primo minuto nella sfida di Torino.Con il recupero di, la Juventus può contare su una coppia difensiva ben strutturata per affrontare l'Atalanta. Il centrale italiano farà coppia con, mentre Kalulu partirà dalla panchina ma sarà pronto a entrare a partita in corso se necessario.



Un recupero importante per la difesa bianconera



Kalulu attende il suo momento

Questa scelta permette a Thiago Motta di avere maggiore solidità in difesa sin dal primo minuto, evitando rischi con il francese, reduce da qualche problema fisico nelle scorse settimane.Il ritorno dirappresenta un'ottima notizia per la, che nelle ultime partite ha dovuto gestire diverse situazioni complicate a livello difensivo. La sua presenza in campo garantisce fisicità, aggressività e un buon contributo nel gioco aereo, elementi fondamentali contro una squadra come l'Atalanta, che fa dell'intensità e dei duelli uno dei suoi punti di forza.Dopo un inizio di stagione con alti e bassi, Gatti sta cercando di riconquistare un ruolo di primo piano nelle gerarchie difensive. La sfida rappresenta per lui un test significativo, sia per dimostrare di essere pienamente recuperato, sia per confermare il suo valore in un match di alto livello., nonostante sia pronto per giocare, verrà gestito con prudenza per evitare possibili ricadute. L'ex Milan ha le qualità per diventare un elemento chiave della difesa bianconera, ma dovrà attendere il momento giusto per tornare a pieno regime. Nel frattempo, la coppiaavrà il compito di blindare la retroguardia juventina e contenere gli attacchi della squadra di Gasperini.