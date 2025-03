Juventus, le possibili scelte di Motta contro l'Atalanta

Getty Images



Le scelte di Thiago Motta: il 4-2-3-1 confermato

Juventus e Atalanta si preparano a sfidarsi in una gara fondamentale per la corsa ai posti Champions League. L'Allianz Stadium sarà il teatro di un match atteso, con entrambe le squadre desiderose di conquistare tre punti pesanti. Thiago Motta, alla guida dei bianconeri, ha ancora alcuni dubbi di formazione da sciogliere prima del fischio d'inizio.La Juventus dovrebbe scendere in campo con il collaudato 4-2-3-1, con Michele Di Gregorio ancora una volta tra i pali. La difesa potrebbe subire una modifica rispetto alle ultime uscite: Federico Gatti è in dubbio per la sfida e, in caso di forfait, il suo posto verrà preso da Pierre Kalulu. Il francese farebbe coppia al centro con Dean Huijsen, mentre le fasce saranno presidiate da Timothy Weah a destra e Andrea Cambiaso a sinistra, entrambi confermati nel ruolo di terzini.



Il rebus della trequarti



L'attacco: Kolo Muani titolare, Vlahovic in panchina

In mezzo al campo, il tecnico italo-brasiliano sembra intenzionato a riproporre la coppia formata da Manuel Locatelli e Khephren Thuram. Il duo garantisce equilibrio e fisicità, fondamentali per arginare le offensive nerazzurre e impostare la manovra bianconera.Uno dei principali dubbi di formazione riguarda la trequarti, dove Weston McKennie e Teun Koopmeiners si contendono una maglia da titolare. L'olandese, reduce dal gol contro il Verona, potrebbe essere preferito all'americano per dare maggior qualità alla manovra offensiva. Ai suoi lati, non ci dovrebbero essere sorprese: Kenan Yildiz sarà confermato a destra, mentre Nico Gonzalez agirà sulla fascia sinistra.Il reparto offensivo vedrà una scelta importante: Randal Kolo Muani guiderà l'attacco bianconero, con Dusan Vlahovic che partirà dalla panchina. Il francese, arrivato in prestito dal PSG, sta cercando continuità e avrà l'occasione di dimostrare il suo valore contro una difesa solida come quella dell'Atalanta.