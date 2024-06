Juve, cercasi difensore: occhi su Wendell

Blindati Douglas Luiz e Michele Di Gregorio, allaresterebbero almeno altri tre colpi da mettere a segno: un difensore, un centrocampista e un'ala. Per quanto riguarda la retroguardia, è ormai appurato che arrivare a Riccardoè quasi impossibile, troppi i 45-50 milioni di euro chiesti dal Bologna. E allora, secondo Il Corriere dello Sport, Cristiano Giuntoli potrebbe cambiare strategia e puntare su un terzino sinistro puro, anche perché quella corsia è rimasta orfana sia di Alex Sandro che di Samuel Iling-Junior, con il solo Andrea Cambiaso che quindi non può bastare in una stagione con cinque competizioni.Stando al quotidiano, il nome che rimane sempre di attualità su questo fronte è quello di, un altro brasiliano: 30 anni, è approdato in Europa nel 2014 con il Bayer Leverkusen, per poi trasferirsi aldove è letteralmente esploso. Con il contratto in scadenza nel 2025 può essere una buona occasione di mercato, anche perché lui stesso ha espresso la volontà di cambiare aria: alla portata anche la valutazione del suo cartellino, circa 7 milioni di euro.





