Calciomercato Juventus, la posizione su Soulé

Il cambio di strategia si è visto chiaramente nei giorni scorsi, quando il muro eretto da Weston McKennie ha costretto Cristiano Giuntoli a trovare un piano B: a costo di dover pagare un conguaglio più alto, nell'affare con l'Aston Villa per portare Douglas Luiz allaè finito Enzo Barrenechea, non quel Matiasche il club di Birmingham avrebbe gradito di più. Sì, perché ora i bianconeri non sono più così propensi a lasciar partire il giovane attaccante argentino. Che non sarà incedibile al livello di Kenan Yildiz, ma comunque costerà caro per qualsiasi pretendente: almeno 35 milioni di euro.La scelta di provare a puntare su Soulé almeno nel ritiro estivo deriva, come racconta La Gazzetta dello Sport, da un preciso diktat di Thiago Motta, che è un suo grande estimatore e vorrebbe tenerlo in rosa per rinforzare "dall'interno" il pacchetto delle ali, un obiettivo a cui contribuirà comunque anche il mercato. Con Cristiano, che apprezza l'idea ma deve comunque gestire i conti, è stata quindi concordata una nuova strategia, del tipo: proviamo a fare cassa con tutti gli altri, a partire eventualmente da Federico, e lottiamo fino alla fine per tenere Soulé. Se poi davvero arriverà un'offerta irrinunciabile e non ci saranno vie d'uscita per altri sacrificabili, ci si penserà.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui