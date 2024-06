Weah in campo con gli Stati Uniti: quale futuro alla Juventus?

La posizione della Juve

Continuano gli impegni dei giocatori della Juventus con le nazionali e da questa notte partirà anche la Copa America bianconera.I due statunitensi saranno impegnati nella gara d'esordio contro la Bolivia (calcio d'inizio a mezzanotte). Una Copa America speciale per gli Stati Uniti visto che la giocheranno in casa. Per Weah sarà l'occasione di svoltare dopo una stagione non soddisfacente con la Juventus. E chissà se la competizione potrà avere un impatto anche sul suo futuro in bianconero.Partiamo da una certezza, ovvero la centralità di Weah con la nazionale. Mai messa in dubbio nonostante lo scarso utilizzo da quando è a Torino. A 24 anni, Timothy ha già 39 presenze con la maglia degli Stati Uniti e da anni è un titolare della squadra. E anche in una stagione non semplice, quando è stato chiamato in causa dalla nazionale ha sempre risposto presente con prove convincenti.D'altronde, è sempre lì che è stato impiegato con gli Stati Uniti e anche nelle amichevoli pre Copa America c'è stata la conferma.Ecco, un motivo in più per fare bene ce l'ha Weah, ovvero. Nella nuova Juve, a differenza della stagione appena conclusa, Weah sarebbe utilizzato come in nazionale, ovvero più alto sulla destra. Quest'anno con Allegri è stato schierato da esterno tutta fascia. Già questo, può essere un elemento positivo per l'ex Lille pensando al futuro in maglia Juve. Futuro che però non è scontato sarà ancora a Torino., per fare degli esempi. Timothy si trova nel mezzo, ovvero nel gruppo dei giocatori che non per forza la Juve cercherà di vendere. Dipenderà ovviamente dal tipo di offerte che eventualmente arriveranno, ricordando che Weah è stato acquistato dalla Juve per circa 12 milioni di euro. Un fattore importante in questo senso sarà il ritiro pre campionato, in cui Motta potrà osservalo da vicino e capire se ci sia la volontà di puntare sul giocatore oppure no. Intanto, la Copa America; per ritrovare fiducia dopo una stagione altalenante e dare indicazioni a Thiago Motta.