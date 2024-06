Di Lorenzo-Juventus: le novità sulla trattativa

Il Napoli e Giovannicontinuano la loro battaglia di nervi a distanza, con due importanti sviluppi. Ecco un riassunto della situazione attuale. Ne scrive Calciomercato.com.Attraverso il suo procuratore, Mario, il capitano delha manifestato la volontà di lasciare la squadra, suscitando una decisa reazione da parte del club: "Il Calcio Napoli prende atto con sorpresa delle dichiarazioni del signor Mario Giuffredi, che afferma per l'ennesima volta in pochi giorni che Giovanni Di Lorenzo lascerà il Napoli. È importante sottolineare che Di Lorenzo ha un contratto con il Napoli per altre 4 stagioni sportive e non è incluso tra i giocatori che la società valuterà per un possibile trasferimento ad un altro club. Di conseguenza, la sua cessione è esclusa".Successivamente, c'è stata una telefonata tra Di Lorenzo e il nuovo allenatore del Napoli, Antonio Conte, durante la quale Conte ha ribadito al giocatore il suo ruolo fondamentale nel progetto della squadra. Nel frattempo, ci sono indiscrezioni di mercato che indicano un forte interesse della Juventus per Di Lorenzo.Uno. Il Napoli continua a chiudere le porte alla possibilità di cederealla. Tuttavia, secondo La Repubblica, il club partenopeo non è intenzionato a tenere un giocatore "scontento" e sta valutando la possibilità di cederlo all'estero, stabilendo un prezzo intorno ai 25 milioni di euro.Due. Secondo il Corriere dello Sport, c'è stata una seconda telefonata tra. Questa volta è stato il difensore a chiamare l'allenatore dopo la partita contro la Spagna. Nel colloquio, Di Lorenzo ha ribadito la sua volontà di lasciare il Napoli una volta concluso l'Europeo e di concentrarsi sul mercato. Conte ha riaffermato l'importanza di Di Lorenzo nel suo progetto tecnico, considerandolo indispensabile in difesa e nello spogliatoio, e lo ha confermato come uno degli incedibili del Napoli a cui non può rinunciare.Ora la palla è nelle mani di Di Lorenzo: se continuerà a esprimere con fermezza il desiderio di essere ceduto, potrebbe trovare un'apertura presso la dirigenza del Napoli,





