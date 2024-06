Douglas Luiz, il retroscena su Danilo e Bremer

Per il suo effettivo sbarco nel mondo bianconero bisognerà attendere ancora un po', forse fino a inizio agosto se il suo Brasile arriverà in fondo alla Coppa America. Per, però, lesono già cominciate: il merito è dei compagni di Nazionalee Gleison, che nelle scorse settimane, come racconta Tuttosport, hanno svolto un'opera di persuasione per convincere il centrocampista ad abbracciare il progetto della Vecchia Signora, mentre adesso che l'affare è andato in porto sono chiamati a trasmettergli quelli che sono i valori bianconeri e a spiegargli le caratteristiche del calcio italiano, per agevolare e rendere più veloce il suo inserimento nell'ambiente.Capitan Danilo, in particolare, sta facendo quello che a suo tempo aveva fatto con lui Gigi, diventando esempio e fonte di ispirazione per Douglas Luiz che, proprio per le tempistiche strette, non potrà tergiversare più di tanto quando arriverà il momento di dire la sua nella Juve di Thiago Motta. Intanto, nei prossimi giorni il brasiliano sarà raggiunto negli Stati Uniti da un medico del club per le visite di rito, dopodiché l'operazione potrà essere ufficializzata.





