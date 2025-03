Riposo confermato e nessun intervento: la gestione del ko post Juventus-Atalanta

AFP via Getty Images

Il giorno dopo Juventus-Atalanta



Gestire il tracollo



E adesso?

Nessun cambio di rotta, nessuna reazione d’emergenza.Cinque gol subiti in casa, la peggior sconfitta degli ultimi sessant’anni: un risultato che pesa come un macigno e che segna, nel modo più amaro, la storia bianconera. Thiago Motta, suo malgrado, ha lasciato un’impronta destinata a restare. E ora? Ora la versione ufficiale è quella del confronto interno, dello sguardo negli occhi e della promessa di rialzarsi. Altrimenti, non resterà che prendere decisioni “dolorose”. Ancora una volta.Salvo colpi di scena, la società non interverrà in modo drastico. Ma non significa che il crollo sia stato digerito.Il tentativo di Motta di ridimensionare la disfatta è un classico delle situazioni di crisi, una strategia di contenimento più che una reale convinzione. Perché la verità è che lo Stadium, dentro e fuori, bruciava di delusione. E spegnere questo incendio richiede più di qualche parola.Ecco perché la Juventus ha deciso di non stravolgere il programma. Nessuna rivoluzione, solo la consueta sessione di scarico post-partita. Ma più che un semplice allenamento, è stato un incontro per cercare di ricompattare il gruppo, provare a ricucire le ferite di una squadra apparsa scossa come mai prima.Dopo il confronto immediato post-Empoli, il dirigente bianconero si è ritrovato con il tecnico insieme a Ferrero e Scanavino. Ora, però, tutto tace.Domani si torna in campo. La routine prosegue: allenamenti al mattino, parole di Motta a precedere la sessione. E con esse, il solito mantra nei momenti di crisi: dare il massimo, trasformare la rabbia in energia, voltare pagina. Quante volte lo abbiamo già sentito? E quante ancora lo sentiremo?Chi è pronto a dare davvero tutto, da qui alla fine, sarà chiamato a dimostrarlo. Gli altri, semplicemente, resteranno indietro.