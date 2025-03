La cosa peggiore di Juventus-Atalanta? Il tentativo di Motta di minimizzarla

Redazione Calciomercato

"Sono dispiaciuto". "Sono amareggiato".Non si è nemmeno arrabbiato, com'era visibilmente accaduto dopo l'Empoli. No, la scelta post Atalanta è stata quella di minimizzare. E va bene non ingigantire quella sensazione già enorme di vuoto dopo un ko del genere, però a tanti - e pure a chi scrive - non è parsa la medicina giusta per un malanno del genere. E' sembrato fare spallucce mentre la sedia è penzolante e si rischia di cadere nel vuoto.

Ancora una volta, e ancora dopo un ko dolorosissimo, non ha parlato nessuno. Non un dirigente, non un rappresentante.Un modo per dire: gli avversari ci sono stati superiori, tocca farcene una ragione. Dimenticando però il significato di Juventus, il fatto che un 4-0 subito in casa porti con sé delle situazioni al di là di una sconfitta o una vittoria. Determina un'umiliazione. Che difficilmente si laverà.O è una squadra da allenare, un gruppo da plasmare, il suo credo semplicemente da incastrare in un contesto? Un grande club è un grande club, e lui ne sa tantissimo. Però la sensazione è che - anche con queste dichiarazioni - ci sia una differenza enorme di portata e di vedute, il desiderio forse condiviso con la società di ridimensionare gli aspetti che un tempo rendevano unica questa squadra, e oggi invece sono ingombranti.Il punto vero è che, pure sulla crescita, la Juventus si è fermata. Anzi: pare regredita. I giocatori che dovevano trascinare sono scomparsi, desaparecidos per scelte, rapporti, intuizioni probabilmente errate del tecnico. Dai ragazzi non puoi aspettarti le soluzioni se l'Atalanta, come il PSV, o persino l'Empoli, viene a giocarti addosso, aumentando il livello di difficoltà a un triplo carpiato con avvitamento a sinistraMa Motta, sì, Motta che avrebbe dovuto dare mentalità più della tattica, Motta che avrebbe dovuto cambiare i connotati a questa squadra, Motta che avrebbe navigato solo sulle acque mosse dal vento delle sue idee, dov'è che sta finendo?Quante domande. Nessuna risposta. Pure ai microfoni, quando sarebbe tenuto a darne, anche per rispetto per i tifosi: è arrabbiato e non lo dice, vorrebbe tuonare e mantiene aplomb, ha in testa i suoi nemici e chiama tutti comunque amici.Per carità, non dev'essere tutto uno sfogo, non si può sempre patire come post Empoli.La Juve sarà sempre un'altra cosa e va ricordato soprattutto nel momento più complicato, quando tutto intorno sembra assuefatto alla mediocrità e non ci si spinge fuori perché quasi non si sente il bisogno.