Affrettatevi: è l'ultimo weekend senza colpi. Poi, sotto l'ombrellone o ancora al lavoro, inizieremo a vedere nuovi volti, nuova Juve, un altro percorso. Quando mancano poco più di due settimane al primo giorno dialla, adesso i bianconeri sono pronti a sbloccare pure le entrate, finora contrastate dae naturalmente tutto ciò che è accaduto cone la quadra da trovare con Monchi.Eccoci qui, però. Ed eccoci alla prima, bella, importante curva della nuova stagione juventina: è arrivato il centrocampista tanto atteso e in cantiere ce ne sono almeno un altro paio.Quanto si dovrà aspettare? Non tantissimo, non l'ultimo giorno. Nel frattempo, occhi aperti sulla settimana che sta per spalancarsi:





