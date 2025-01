Mercato LIVE, 20 gennaio: contatto Motta-Tomori, le ultime su Kelly e Renato Veiga

Redazione Calciomercato

Juventus, il mercato live 20 gennaio

Archiviata la vittoria contro il Milan, per lainizia un'altra settimana importantissima. I bianconeri, infatti, scenderanno in campo già domani per affrontare il Bruges nella penultima giornata della fase campionato di Champions League, prima di potersi poi concentrare sulla grande sfida contro il Napoli capolista, in programma sabato 25. Nel frattempo, però, continua a tenere banco il mercato con i bianconeri sempre alla ricerca di un difensore.vi terrà aggiornati quotidianamente, con un LIVE ad hoc sulle notizie più importanti della giornata. Troverete indiscrezioni, retroscena, trattative e affari ufficiali, tutto per non perdere neanche un dettaglio di questo mercato invernale.