Chi è Lloyd Kelly, il nuovo nome per rinforzare la difesa della Juventus

Chi è Lloyd Kelly?

Lloyd Kelly, la carriera

Lloyd Kelly, le caratteristiche

La ricerca del difensore per laprosegue, per sopperire agli infortuni di Juan Cabal e di Gleison Bremer. L'ultimo nome, quello riferito pochi minuti fa da Sky è quello di Lloyd Kelly del Newcastle. Bianconeri che avrebbero gia avviato i contatti con il club inglese, offerta di circa 30 milioni di euro. Chi è però il difensore accostato alla Vecchia Signora per questo mercato invernale?Si tratta di un giocatore classe 1998, nato il 6 ottobre a Bristol. Ha un fratello minore che si chiama Marcus ed una sorella maggiore che si chiama Mary.Il giocatore è cresciuto nel settore giovanile del Brisol City con cui ha esordito in prima squadra l'otto agosto 2017 in Coppa di Lega. Il 26 dicembre arriva anche la sua prima rete nella gara contro il Reading. Nel maggio 2019 si traferisce al Borunemouth per una cifra attorno ai 15 milioni di euro. Nel 2024 il suo trasferimento al Newcastle dove ancora oggi milita. In nazionale ha vestito la maglia dell'Under 21.Difensore duttile, può essere impiegato sia come terzino sinistro che al centro della difesa. Il suo piede preferito è il destro ma è dotato di grande atletismo.





