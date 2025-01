Dorgu, il Manchester United accelera: per la Juventus è già un rimpianto

Getty Images

. Nessuna offerta finora, ma sicuramente una forte volontà da parte dei Red Devils di approfondire nei dettagli la situazione del laterale classe 2004, che sostanzialmente è diventato il primo obiettivo di fronte all'impossibilità di raggiungere i più costosi Milos Kerkez e Nuno Mendes. A breve, come confermato da Fabrizio Romano, l'asse si scalderà con un primo contatto con il, finalizzato a capire le condizioni dell'eventuale affare. Che per il club inglese si preannuncia fattibile, almeno più di quanto lo sarebbe per la

Quanto costa Dorgu

Perché può essere un rimpianto per la Juventus

Juventus che Dorgu lo segue da tempo, e che lo apprezza ancora di più oggi che si sta iniziando a parlare dell'ipotesi di un addio di Andrea Cambiaso . Il giovane danese, infatti, sarebbe il sostituto perfetto dell'azzurro, sia per caratteristiche tecniche sia per l'età, che lo rende un giocatore sul quale investire in prospettiva. L'ostacolo, neanche a dirlo, è il prezzo:la richiesta del Lecce, a cui il Manchester United potrebbe pure arrivare. Non la Juve, tendenzialmente, che di fronte a questo scenario potrebbe avere un rimpianto: quello di non averci creduto abbastanza prima, quando i tempi non erano ancora maturi per l'assalto di una big europea.Uno scenario che, a pensarci bene, era in un certo senso prevedibile, perché il mercato evolve molto velocemente seguendo, di base, le parabole degli stessi calciatori. E quella di Dorgu parla di una crescita costante, che infatti ha portato a una valutazione monstre (e sì, può essere definita tale per un ragazzo di vent'anni che non si è ancora misurato nel contesto di una big). Per conservare un barlume di speranza non resta che attendere gli sviluppi della trattativa con il Manchester United. La Juve (così come il) resta alla finestra, ché nel mercato non si sa mai…