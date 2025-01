Del Piero a Football Italia: 'Cambiaso-City? Dimostra il valore, ma deve decidere lui. A Torino è amato...'

Redazione Calciomercato

Alessandro, a Football Italia, parla così del momento della Juventus."Credo che abbiano fatto un ottimo lavoro nel portare tanti giovani. Ce ne sono molti che hanno la capacità di esibirsi bene e scrivere una bella pagina nel 'libro della Juventus'. Non voglio parlare di chi sarà il leader o 'quel ragazzo', ma il calcio è uno sport di squadra, e ognuno deve essere forte in ogni ruolo. Serve difesa, centrocampo e attaccanti, quindi se vuoi vincere trofei, devi essere forte in ogni reparto. Quando sei bravo, hai una possibilità di diventare il migliore, ma la costanza ogni domenica è la chiave per raggiungere i trofei; è così che si vincono e si acquisisce fiducia."

"Negli anni, molti giocatori sono passati dalla Juve Next Gen ed è molto importante avere quel tipo di squadra. È una cosa fantastica, e spero che più squadre possano farlo in Italia, perché ci sarà un buon flusso tra l'accademia e la prima squadra. Ora manca qualcosa; ci sono giocatori Under 20 pronti a giocare sul grande palcoscenico, ma altri hanno bisogno di più tempo. Come dici tu, puoi prestare qualcuno e la situazione può perdersi. D'altra parte, puoi averli in prima squadra durante la stagione"."Potrebbe essere una buona soluzione per entrambi. Ovviamente, ora è in un posto dove tutti lo amano, e ha fatto un grande salto per diventare un giocatore importante, anche per la Nazionale. Ecco perché il Manchester City è interessato a comprarlo. È una bella dimostrazione del suo valore. Poi, solo lui può rispondere a questa domanda per la decisione finale. Puoi dire 'è meglio andare', o 'no, perché la Juve ora gioca in Champions League come il Manchester City'. Vedremo l’anno prossimo, perché la Juventus non è in una grande posizione. Stanno lottando per il quarto posto. Vedremo cosa succede nelle prossime partite. Il Manchester City sta affrontando un processo che è problematico, e può succedere di tutto, quindi non si sa mai. È una situazione molto complicata, ed è per questo che ti dico che solo Cambiaso può dirci di più su questo"."La Nazionale è un posto dove devi meritare di andare. Non è un posto dove vai solo per il tuo potenziale. È una destinazione finale, la cima della cima. Quindi, stiamo parlando di Cambiaso ora perché ha giocato bene alla Juve per un paio di anni, e quando gioca per la Nazionale, mostra anche il suo valore. Ecco perché. Abbiamo tanti buoni giocatori potenziali, giovani, grazie a Dio, e è molto importante che continueremo su questa strada. E spero che ne parleremo sempre di più. Ci sono giocatori che ricordano te? No. Ma sono felice di quello che vedo".