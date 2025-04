Un nuovo ruolo e un traguardo per rilanciarsi davvero: Roma-Juventus deve essere la gara di Nico Gonzalez

Getty Images

"Tutta la vita è un esame, e tutte le partite sono esami" : le parole dialla vigilia di Roma-Juventus sintetizzano alla perfezione l'importanza di questa gara. Ma non solo, proprio come ha detto lui. Ogni singolo mattoncino conta, e mai come in questa stagione la Juventus ha potuto capire - spesso con l'amaro in bocca - la verità di questo concetto.Tudor non ha nascosto né lené ilche si deve seguire: c'è consapevolezza e voglia di tirarsi su, ma non può bastare. I bianconeri devono ricostruire delle basi che fin qui sono state troppo traballanti, e provare a sostituirle con la solidità necessaria per la volata finale. E da questo percorso passano inevitabilmente i, che devono unirsi e formare un gruppo vincente e continuo.

Il ruolo di Nico Gonzalez in Roma-Juventus

Un traguardo per rilanciarsi

Il riferimento aè quasi una conseguenza naturale, perché l'argentino è chiamato a dare ancora tante risposte: contro il Genoa ha giocato una buona gara in un ruolo inedito, ma la sua stagione è stata fin qui, e proprio per questo la partita contro la Roma deve essere l'occasione di un riscatto non solo suo.L'argentino è stato schierato da Tudor come esterno a tutta fascia sulla destra, dimostrando grande volontà di rimettersi a disposizione. Nei momenti difficili - e la Juventus ne ha vissuti diversi - Nico Gonzalez è finito spessodei bianconeri, e dunque deve invertire questa tendenza. Nella scorsa partita ha giocato un buon primo tempo, calando però nella ripresa, complice anche il sacrificio importante richiesto da Tudor.L'allenatore potrebbe però cambiare questa richiesta contro la Roma, infatti Nico Gonzalez va verso un'altra maglia da titolare, ma non come esterno destro. Il numero 11 potrebbe partire come trequartista insieme a, che ha già dimostrato il suo valore in quel ruolo con una prestazione da migliore in campo con il Genoa. Chissà che la novità non possa dare lo stesso effetto anche al compagno.La motivazione, inoltre, sarà doppia: Nico Gonzalez può toccare quota 150 presenze nei cinque maggiori campionati europei questa sera. L'ex Fiorentina ha giocato 18 partite con la maglia bianconera, ma non ha saputo incidere in modo decisivo: il goal manca addirittura da, quando i bianconeri avevano battuto 2-1 ilTudor ha mostrato la sua fiducia, ora tocca a Nico raccogliere il lancio e concretizzarlo davvero:





