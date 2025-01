Contatto tra Thiago Motta e Tomori: le ultime sulla trattativa e la volontà del difensore del Milan

Getty Images

La volontà di Tomori

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore si è tenuto un contatto telefonico tra, difensore del Milan, nonché obiettivo di mercato numero della Juventus per provare a rinforzare il pacchetto difensivo dopo i gravi infortuni occorsi a Cabal e Bremer. Il colloquio tra il tecnico bianconero e il centrale inglese, tuttavia, potrebbe finire per tracciare nuove linee guida per quanto riguarda il mercato bianconero.La Juventus, che vorrebbe prendere Tomori in prestito con obbligo di riscatto, sarebbe sul punto di prendere atto della volontà del calciatore e quindi virare su altri obiettivi. Nel colloquio con Thiago Motta, infatti, l'ex Chelsea avrebbe ribadito la sua volontà di rimanere a Milano. Una presa di posizione che, a questo punto, potrebbe pesare nelle scelte di mercato a tinte bianconere.