Cambiaso-Manchester City, si attendono novità. Per il giocatore pronto un super contratto

AFP or licensors

Le ultime su Cambiaso al Manchester City

Nei prossimi giorni sono attesi nuovi sviluppi per l'affare che coinvolge Andrea, protagonista di una trattativa complessa tra. Sabato, il direttore sportivo bianconero Cristianoaveva dichiarato: "Non c'è trattativa al momento. Vogliamo lavorare in entrata per compensare gli infortuni, non pensiamo a uscite. Se arriverà l'offerta, ci rifletteremo".Sebbene ilabbia manifestato il suo interesse per, l'offerta ufficiale non è ancora arrivata. Tuttavia, l'interesse dei campioni d'Inghilterra è confermato, così come quello di Pep, che apprezza molto il difensore ex Genoa e Bologna. Thiago Motta, che ha contribuito alla sua crescita al Bologna, ha reagito con grande entusiasmo quando ha appreso dell'offerta del City.Ilha finora avanzato una proposta di circa 60 milioni di euro, cifra che lanon ha ancora accettato. Tuttavia, se il club inglese dovesse avvicinarsi alla richiesta di 80 milioni,potrebbe trasferirsi alla Premier League, con un contratto quinquennale e opzione per il sesto anno.è lusingato dalla prospettiva di giocare in Premier League e di essere allenato da, oltre ad un considerevole aumento di stipendio, che passerebbe dai 2,5 milioni attuali a circa 6 milioni a stagione. Pur essendo incline ad accettare il trasferimento, non sta forzando la sua partenza e si adeguerà alle decisioni che verranno prese dai club.