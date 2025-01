Douglas Luiz, richiesta di informazioni del Manchester City: la posizione della Juventus

AFP or licensors

Non solo nell'asse - per ora solo potenziale - tra. Il club inglese, infatti, è tornato all'attacco per, già passato da quelle parti e ora individuato come possibile sostituto dell'infortunato Rodri, la cui stagione è già sostanzialmente conclusa. Al momento la trattativa è solo nella fase estremamente embrionale della richiesta di informazioni. Che ha trovato la Vecchia Signora con le idee chiare, ovvero con la disponibilità a cedere il centrocampista brasiliano solo a titolo definitivo, eventualmente anche in prestito ma soltanto con obbligo di riscatto.

La situazione di Douglas Luiz

Douglas Luiz, del resto, è approdato alla Continassa in estate come un super investimento del club bianconero, che dunque non si priverebbe di lui a cuor leggero (per una questione sia economica che tecnica). E questo nonostante finora il classe 1998 non abbia neanche lontanamente rispettato le aspettative della Juve, con 16 presenze all'attivo - per soli 474 minuti - senza goal né assist: un rendimento deludente, che si spiega sì con gli infortuni che ne hanno rallentato l'ambientamento ma anche con una certa difficoltà nell'inserirsi negli schemi tattici di Thiago Motta. Douglas Luiz, quindi, potrebbe pure partire, ma comunque solo alle condizioni poste a Torino. Il Manchester City è avvisato.