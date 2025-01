Cambiaso-Manchester City: la Juventus 'passa' la palla agli inglesi, cosa succede

AFP via Getty Images



Manchester City-Cambiaso: gli aggiornamenti

Il mercato, poi il campo e adesso di nuovo il mercato. Funziona così a gennaio, soprattutto adesso e in particolare per Andrea, che senza dubbio sta vivendo giorni diversi , almeno rispetto a tanti altri, il cui futuro non è in bilico nell'immediato. Quello di Cambiaso invece è da considerare tale, se non altro perché quando si muove una squadra come ildi conseguenza si spostano anche tanti milioni e ognuno è giusto che faccia le sue valutazioni. Laovviamente e il giocatore. Ecco, ma a che punto siamo?

Facendo un passo indietro, che Cambiaso sia nei radar di grandi club, tra cui il City, non è una questione di oggi. Ma la squadra di. La Juventus ai primi sondaggi arrivati ha chiarito la sua posizione, o meglio, il prezzo per lasciar partire un giocatore così importante a metà stagione. Si parte da una valutazione di 80 milioni di euro. Al momento però, nonostante i contatti e l'apertura del giocatore ad un possibile trasferimento a Manchester, non siamo ancora nella fase in cui si "tratta" la cifra.La titolarità contro il Milan già era un segnale che ancora non c'è certo niente di definito. E neanche di sicuro, né in una direzione né nell'altra. Cosa succede quindi? Lo ha spiegato indirettamente Cristiano Giuntoli: "Non c'è trattativa, in questo momento. Vogliamo fare un mercato in entrata per colmare le lacune, non stiamo pensando alle uscite.". In poche parole c'è in realtà tutto. Il dirigente della Juve conferma che non ci sia trattativa ma aggiunge "in questo momento" e che eventualmente "ci penseremo". Insomma, il messaggio è chiaroma dipenderà da che tipo di offerta arriverà. E le tempistiche non sono un fattore secondario.LaCambiaso è uno degli obiettivi concreti ma non l'unico e il club sta già portando a termine numeri acquisti: Khusanov e Vitor Reis, rispettivamente i difensori centrali del Lens e del Palmeiras, oltre all'attaccante dell'Eintracht Francoforte Omar Marmoush. I prossimi giorni saranno decisivi.