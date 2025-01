Sky - L'addio di Danilo alla Juventus dopo la sfida con il Napoli: il brasiliano ha scelto dove giocherà

AFP or licensors

Danilo-Juventus, risoluzione del contratto dopo il Napoli

Con un po' di ritardo rispetto alle previsioni iniziali ma. La rottura tra il giocatore e il club c'è stata già da qualche settimana con la scelta della Juve di escludere il brasiliano dai convocati per la Supercoppa dopo aver comunicato in privato e poi pubblicamente di aver messo sul mercato l'ormai ex capitano.Danilo firmerà la risoluzione del contratto lasciando quindi la Juve a zero con sei mesi di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto. E l'addio sarà ufficiale dopo il prossimo week end, in cui la Juve sarà impegnata contro il Napoli (sabato 25 gennaio). Danilo ha anche scelto dove si trasferirà.

Danilo ha scelto il Napoli

Come riferisce Sky, Danilo ha scelto di rimanere in Italia, dove da tempo lo corteggia il Napoli. Il brasiliano ha preferito la squadra di Antonio Conte ai club brasiliani, su tutti il Flamengo, che si era mosso per l'ex Manchester City. La chiusura, quindi è attesa dopo il weekend dopo che ci sarà lo scontro diretto proprio tra il Napoli di Antonio Conte e la Juventus di Thiago Motta.