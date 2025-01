Juventus, le ultime su Renato Veiga e Kelly: la differenza tra i due e il piano del club

BELGA MAG/AFP via Getty Images

Juventus, le ultime su Renato Veiga e Kelly

Sfumato Araujo che rinnoverà con il Barcellona e con Tomori che nelle ultime ore si è allontanato, probabilmente definitivamente, lacontinua a lavorare per i rinforzi in difesa. Al plurale, perché come sappiamo ce ne saranno almeno due. Gli ultimi due profili che il club bianconero ha messo in lista sono. Il punto sui due giocatori.Per quanto riguarda Renato Veiga . Il club bianconero è orientato più su un prestito piuttosto che un acquisto a titolo definivo e un fattore che può condizionare la situazione in un senso o nell'altro è la concorrenza di altri club. Su tutti il Borussia Dortmund che è intenzionato a fare sul serio per il classe 2003.perché nonostante lo spazio limitato che ha avuto crede nel ragazzo, acquistato pochi mesi fa dal Basilea per 14 milioni di euro. Sono in corso dialoghi tra la Juve e il club londinese, così come con l'entourage del giocatore. A dimostrazione di come la trattativa sia in piedi,

A differenza del portoghese,A Torino però non hanno chiuso le porte per il difensore del Newcastle. Anche perché già poco meno di un anno fa la Juve aveva fatto valutazioni proprio su Kelly, che lo scorso giugno si è liberato a zero dal Bournemouth. Al momento rappresenta un'opportunità che può concretizzarsi ma solo a prezzi contenuti.