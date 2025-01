Getty Images



Juventus interessata a Renato Veiga

E' il momento più intenso per laper quanto riguarda il mercato, nel pieno della sessione invernale e con ancora tante operazioni da concretizzare. In giornata sono arrivate novità per la difesa. Oltre al nome dispunta un nuovo obiettivo per la Juve. Un profilo in realtà già accostato ai bianconeri che però ora diventa reale nei pensieri della dirigenza, ovveroLa Juventus, come riportato da Fabrizio Romano, è entrata in corsa per acquistare Renato Veiga, difensore portoghese in grado di giocare sia da centrale che come terzino sinistro. Ci sono già stati dei colloqui tra i bianconeri e il Chelsea. Il classe 2003 è seguito anche dal Borussia Dortmund, che è in trattativa con il club inglese.