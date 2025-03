L'abbraccio Giuntoli-Tudor e i suoi significati: il retroscena da Juve-Genoa

2025 Getty Images

Nel pre-partita,non ha mai lasciato sola la sua squadra. Dagli spogliatoi al campo, è rimasto sempre vicino ai suoi giocatori, osservando da vicino il riscaldamento in mezzo a loro. Si è assentato solo per una breve intervista, ma a parte gli obblighi televisivi, non ha mai distolto lo sguardo dalla sua Juventus, sia per i titolari che per chi sedeva in panchina.Un mix di emozione e concentrazione, una montagna russa di sensazioni che solo un ex bianconero poteva vivere in un momento così speciale.



Il retroscena di Juve-Genoa

Poco prima che iniziasse la partita, c’è stato anche un abbraccio con, dopodiché il direttore tecnico è salito in tribuna e Tudor ha raggiunto il campo. L’accoglienza è stata calorosa: ovazione quando è stato annunciato il suo nome nelle formazioni, mentre dalla curva è apparso uno striscione di “bentornato” poco prima della rete di Yildiz.Durante il match, Tudor è un fiume in piena: urla, si agita, gesticola, guida la squadra con indicazioni continue e non smette mai di incitare i suoi. E alla fine, dopo quella che Thuram ha definito “una settimana difficile”,Una squadra reduce da sette gol subiti nelle ultime due partite e da un cambio di guida tecnica durante la sosta.L’allenatore croato si fa subito notare: partecipa attivamente all’azione che porta all’1-0, avviando con rapidità la rimessa laterale di Koopmeiners da cui nasce il gol di Yildiz. Poi, nella foga del momento, supera troppo i limiti dell’area tecnica e viene ammonito, senza neanche accorgersene. Poco importa, in una serata in cui la Juventus ha riscoperto il valore del “vincere è l’unica cosa che conta”. Un successo di misura, un classico “corto muso”, che mantiene il quarto posto a un solo punto di distanza dopo la vittoria del Bologna.A fine gara, la squadra si dirige sotto la curva per ricevere gli applausi dei tifosi. Tudor li spinge a godersi il momento, lasciando a loro il centro della scena mentre lui si defila. Il suo impatto sulla squadra si è già fatto sentire, e i tifosi lo sanno bene. Ora restano otto finali per raggiungere l’obiettivo Champions.