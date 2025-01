Juventus, tutti i nomi 'nuovi' sul mercato

La notte ha portato consiglio e nuove idee per il mercato della Juventus. Dopo la convincente vittoria contro il, fondamentale non solo per la classifica ma anche per il morale in un momento cruciale della stagione bianconera,ha ripreso a focalizzarsi sul mercato invernale. L’obiettivo è chiaro: garantire a Thiago Motta due rinforzi difensivi prima della chiusura della sessione, uno con esperienza e uno più giovane e promettente.Le quotazioni di Fikayo, fino a pochi giorni fa il principale candidato, sono in netto calo. La trattativa con il Milan è in stallo, complicata sia dai tentennamenti del giocatore che dall'emergere di un nuovo nome: Lloyd Kelly. Il 26enne jolly difensivo del Newcastle, in uscita dal club inglese, è stato proposto alla Juventus, che ora ne sta valutando la fattibilità.

Rimangono comunque in corsa altri profili interessanti, come Kevin Danso del Lens, mentre tra i nomi graditi c’è anche Renato Veiga del Chelsea, opzione che potrebbe essere esplorata nei prossimi giorni.