La Juventus Next Gen va ai playoff: bravi tutti, Brambilla un po' di più

Biella regala la seconda gioia in appena due giorni alla Juventus . Circa 24 ore fa, le Women festeggiavano con orgoglio e merito il sesto scudetto della loro storia. Questa sera, invece, tocca allasorridere e lasciarsi andare a un’esplosione di felicità che sa anche di grande sollievo. Perché se si guarda indietro, alla partenza della stagione, si capisce quanta strada sia stata fatta. E quanta fatica.La seconda squadra bianconera, infatti, aveva iniziato il campionato in salita, tra risultati deludenti, prestazioni poco convincenti e un ambiente in cui mancavano fiducia, entusiasmo e certezze. Una squadra giovane, smarrita, senza punti di riferimento chiari. Poi la svolta a novembre: il ritorno di, reduce da una breve – e complicata – parentesi al Foggia. A volte non serve inventare nulla di straordinario, basta tornare dove si è stati bene, con chi si è stati bene.

Juve Next Gen ai playoff: la rinascita firmata Brambilla

Merito della dirigenza, a partire da, capace di prendere decisioni forti nel momento giusto. Lui stesso ha raccontato di notti insonni, con l’incubo retrocessione a tormentarlo. E oggi, invece, può festeggiare con tutta la squadra il raggiungimento dell’obiettivo playoff. Un traguardo costruito con lucidità, anche grazie a scelte oculate sul mercato: dal rientro di Turicchia all’innesto prezioso di Pietrelli, ogni mossa ha avuto un peso.Merito anche dei giocatori, dei leader più esperti ma soprattutto dei giovani che si stanno affacciando al professionismo con coraggio. In un momento così difficile, sarebbe stato facile mollare, lasciarsi andare, farsi trascinare verso il fondo. E invece no:E infine, merito – anzi, grandissimo merito – a Massimo Brambilla. Ancora una volta è riuscito in ciò che meglio lo rappresenta: riportare equilibrio, calma, senso di direzione in un gruppo disorientato. Ha lavorato con attenzione e cura, sia sul piano individuale che collettivo. Ha ricostruito, pazientemente, un progetto che conosce bene e nel quale sa quanto tempo e fiducia servano per ottenere risultati reali. Ha evitato giudizi affrettati e ha puntato sulla continuità, sull'identità.





