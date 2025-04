Un altro sfogo di Antonio Conte: ‘Non sono stupido’. Ecco cosa sta succedendo con il Napoli

Getty Images

Le parole di Antonio Conte nel post-partita contro il Monza hanno acceso un faro sul suo futuro e reso molto più chiara la situazione con il Napoli. Nonostante la vittoria, il tecnico salentino ha lasciato intendere un certo malcontento per alcune dinamiche che si stanno vivendo all’interno del club.Conte ha fatto capire che il problema non è tecnico né legato all’ambiente della città, che anzi ha definito stimolante e accogliente. A Napoli si trova bene, ma qualcosa evidentemente non sta funzionando a livello dirigenziale. Le sue parole lasciano trasparire frustrazione per una mancanza di ambizione da parte della società, che secondo lui non sta seguendo il passo necessario per un reale salto di qualità.

Le parole di Conte

Tra i temi sollevati, quello del rifacimento dei campi d’allenamento è emblematico: un dettaglio che, agli occhi di Conte , dimostra scarso supporto progettuale e poca voglia di investire in una crescita strutturale. Per un allenatore abituato a lavorare ad alti livelli, sono segnali che pesano.Al momento, la sua volontà è quella di restare, ma con questi presupposti non si può escludere una rottura a fine stagione. Molto dipenderà dai colloqui con la dirigenza nelle prossime settimane. Se non cambierà qualcosa, l’avventura di Conte a Napoli potrebbe durare meno del previsto.Le parole di COnte a Dazn:"A Napoli mi sono integrato benissimo, sto benissimo e anche la mia famiglia. SI mangia alla grande c’è sempre il sole, il tifoso ti fa sentire partecipe. Dobbiamo vivere il presente, d parte mia ci sono queste situazioni fvorevoli, ma la gente vuole vincere, ha ambizione, c’è grande paertura da parte mia, poi bisogna vedere la realtà quale sarà. Grande apertura, a Napoli sto bene e ho trovato una pizza che mi dà emozione. Nel calcio chi mi prende io porto aspettative, me le metto da solo .Chi prende Conte dice arrivi primo o secondo, devi lottare per vicnere lo scudetto ,crescono le ambizioni. Non sono stupido se non ci sono i mezzi necessari per fare questo.Abbiamo avuto diversi infortuni. I campi dovrebbero essere rifatti, invece sono quelli di prima."