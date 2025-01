Perché la Juventus segue Renato Veiga del Chelsea?

BELGA MAG/AFP via Getty Images

del, secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, è uno dei nomi nuovi per la difesa della Juventus. Il portoghese, classe 2003, non è un perno centrale all'interno del progetto di Enzo Maresca ai Blues: l'allenatore italiano, infatti, l'ha schierato titolare in Premier solamente in un'occasione, concedendogli molto più spazio sul palcoscenico della Conference League. Ecco perché il lusitano potrebbe cambiare maglia a gennaio.Perché la Juvenus segue Renato Veiga?La Juventus segue Renato Veiga del Chelsea perché considerato un profilo di grande duttilità, ma non solo. Veiga andrebbe a sposare quella che è la nuova linea tracciata dal nuovo corso bianconero, ovvero fatto di calciatori futuribili e sostenibili dal punto di vista economico e in tal senso il calciatore del Chelsea sembra avere i requisiti necessari: classe 2003, costa attorno ai 20 milioni, quindi una cifra considerata ampiamente accessibile. E' inoltre un giocatore di piede mancino, con una buona tecnica di base, e che in carriera ha giocato addirittura da mediano.