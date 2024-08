Juventus, il mercato LIVE 27 agosto

Oggi è il, e laha davanti a sé solo tre giorni prima della chiusura della sessione di. In questo breve lasso di tempo, dopo i più recenti "botti", il club bianconero deve ancora concludere alcune operazioni sia in entrata che in uscita. Si prospettano ore intense, in cui ogni mossa potrebbe rivelarsi decisiva per definire la rosa.IlBiancoNero.com vi terrà aggiornati quotidianamente, con un LIVE ad hoc sulle situazioni bianconere, sulle notizie più importanti della giornata.Troverete indiscrezioni, retroscena, trattative e affari ufficiali, tutto per non perdere neanche un dettaglio del mercato estivo.- Attesi nuovi contatti per: il nodo resta l'ingaggio.- Il Corriere dello Sport analizza l'impatto a bilancio di tutti gli acquisti bianconeri. L'ARTICOLO - Notevole, secondo l'analisi di Tuttosport, il risparmio sugli ingaggi ottenuto dalla Juventus in questa sessione di mercato. I DETTAGLI è atteso alla Continassa. Ma quanto è costato davvero alla Juventus? TUTTE LE CIFRE





