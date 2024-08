Juventus in pressing totale: l'offerta per Sancho

L'arrivo di, in attesa dell'ufficialità dopo l'iter delle visite mediche, e la partenza di Federico Chiesa destinazione Liverpool non sembra aver chiuso, definitivamente, il mercato della. Proprio così, perché il club bianconero starebbe lavorando ad un ultimo grande colpo che potrebbe andare ad impreziosire ulteriormente lo scacchiere a disposizione diIl nome in questione è quello di, destinato a lasciare il Manchester United entro la fine di questa sessione di calciomercato. Il nome dell'attaccante inglese, in realtà, è da diverso tempo collocato all'interno della lista dei desideri di Cristiano Giuntoli, ma è proprio in questo segmento finale di trattative che la pista potrebbe accendersi in maniera piuttosto repentina.La Juventus è pronta a mettere sul piatto dei Red Devils una proposta strutturata sulla base di un prestito - con una buona fetta d'ingaggio pagata dagli inglesi - con diritto di riscatto. Sullo sfondo, occhio al Chelsea che gradirebbe imbastire uno scambio secco con lo United girando Raheem Sterling alla squadra di Erik Ten Hag. Una concorrena che, però, non spaventa la Juve, decisa più che mai ad affondare sull'acceleratore per regalarsi l'ultimo botto di questa scoppiettante sessione.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui