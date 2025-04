Problemi per Yildiz: trauma contusivo. Veiga non si allena, le ultime su Koopmeiners, McKennie, Mbangula e Perin

Piccolo allarme in casadopo l'ultimo allenamento alla Continassa: si registrano, infatti, problemi per, con il numero 10 che ha subito un trauma contusivo in allenamento che sarà da valutare in vista della trasferta di Parma.Il gioiello classe 2005, infatti, ha rimediato una botta alla coscia che pone in dubbio la sua presenza per la sfida contro il Parma in programma lunedì prossimo allo Stadio Tardini. Yildiz, che sotto la guida di Tudor ha già messo a referto 2 goal in 3 partite, proverà a smaltire il problema - esclusivamente di natura traumatica - nel giro di pochi giorni in modo da essere a disposizione di Tudor per la sfida coi ducali.

Veiga non si allena

In quattro lavorano a parte

Non si è allenato, invece,, fermato da una sindrome influenzale. Anche in questo caso nulla di preoccupante. Un piccolo intoppo che comunque non gli impedirà - salvo colpi di scena - di prendere parte alla gara contro il Parma, sfida cruciale per la corsa dei bianconeri verso la qualificazione alla prossima Champions League.Proseguono il lavoro differenziato, invece, gli altri calciatori acciaccati:, in campo contro il Lecce, stanno smaltendo i rispettivi risentimenti e dovrebbero tornare in gruppo nel giro di pochi giorni.Lo stesso vale anche per, alle prese con le rispettive problematiche di natura muscolare. Le loro condizioni verranno ovviamente monitorare in vista del match del Tardini in programma nella sera di Pasquetta.