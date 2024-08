Il comunicato

La Juventus ha ceduto Tarikin prestito al. Il difensore classe 2003, che ha anche preso parte al ritiro in Germania con la prima squadra, giocherà in, agli ordini di Fabio. Di seguito il comunicato del club bianconero.Una nuova avventura per Tarik Muharemovic: è ufficiale, infatti, il passaggio in prestito fino al 30 giugno 2025 al Sassuolo del difensore classe 2003.Arrivato a Torino dall’Austria nell’estate del 2021, Muharemovic si è messo in mostra prima in Under 19 e successivamente con la maglia della Juventus Next Gen che ha indossato in 57 occasioni mettendo a segno anche 2 reti.Una maturazione costante quella di Tarik che gli ha permesso di entrare nella lista dei convocati della Prima Squadra per la gara di Coppa Italia dello scorso 4 gennaio e di trovare l’esordio con la nazionale maggiore della Bosnia ed Erzegovina nell’amichevole contro l’Inghilterra di inizio giugno.Ora ad attenderlo c’è l’esperienza in Serie B con la maglia del Sassuolo: in bocca al lupo Tarik!