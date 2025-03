Gatti e Veiga in dubbio: chi gioca contro l'Atalanta? Thiago Motta può schierare una coppia inedita

2024 Getty Images

Le fresche novità provenienti dalla Continassa accendono un nuovo allarme in casaper quanto riguarda la difesa, reparto letteralmente falcidiato dagli infortuni nel corso di questa stagione 2024/25, segnata già in partenza dai gravi infortuni occorsi a Gleison Bremer e Juan Cabal, la cui annata a tinte bianconere si è chiusa anzitempo.Nella giornata di giovedì 6 marzo, infatti, siachesi sono allenati a parte rispetto al resto del gruppo squadra, creando inevitabilmente qualche preoccupazione in vista del delicatissimo faccia a faccia contro l'Atalanta che, di fatto, mette in palio il terzo posto in classifica ma anche la possibilità di rimanere in qualche modo agganciati al treno Scudetto.

Kalulu-Kelly: coppia inedita per Thiago Motta?

Le condizioni dei due centrali non destano grandissima preoccupazione, ma la situazione sarà chiarita in maniera forse definitiva nella giornata di venerdì. Gatti, infatti, è alle prese con un leggero affaticamento muscolare, mentre Veiga sta spingendo per tornare a disposizione dopo l'infortunio patito contro il PSV lo scorso 19 febbraio. Qualora Thiago Motta si trovasse costretto a fare i conti con una doppia defezione, ecco che in difesa la coperta si scoprirebbe nuovamente corta. In altre parole, scelte obbligate.Se Gatti e Veiga non dovessero recuperare per la sfida contro l'Atalanta, ecco che Thiago Motta potrebbe lanciare dal primo minuto una coppia pressoché inedita, ovvero quella formata da Pierre Kalulu, arrivato in estate dal Milan e rientrato col Verona dopo un mese di stop, e Lloyd Kelly, il centrale prelevato a gennaio dal Newcastle e che dopo qualche balbettio iniziale ha sfornato una serie di prestazioni convincenti.